Festa Sikh a Novellara | previste modifiche al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024)(Reggio Emilia), 12 aprile 2024 - Torna ladi primavera dei fedeli di religione, domani, sabato 13 aprile, a, con parte del centro storico che dovrà subire modiche temporanee alal passaggio del lungo corteo. Ogni anno, infatti, si prevede l’arrivo di migliaia di persone da diverse regioni d’Italia, oltre che del territorio locale. Il corteo delladel Waisakhi parte alle 14 dal tempiodi via Bandini a, per poi attraversare via Vespucci, via Marco Polo, la strada provinciale Nord, via Indipendenza, via Campanini, via Cavour, piazza Unità d’Italia, piazza Mazzini, per poi rientrare al tempio seguendo il percorso via De Amicis, via della Libertà, via Indipendenza, attraversamento della ...