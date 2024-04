Festa del 25 Aprile Una raffica di eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il 25arriverà in anticipo a Varese: nel capoluogo è in programma un ricco calendario di iniziative per celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione. Come filo conduttore gli scioperi del ’44, i valori della Resistenza e il ripudio della guerra. A promuovere il cartellone disono Anpi sezione Varese e Comune di Varese, in collaborazione con Anppia, Associazione Mazziniana, Associazione Varese può, Associazione Centoventi Cgil, Istituto Calogero Marrone, Circoli cooperativi e Collettivo De Cristoforis, Filmstudio90. Si inizia già lunedì 15 alle 16.30 in Sala Kolbe con l’incontro dal titolo "1944 Varese dalle bombe all’ottobre di sangue". Sabato 20 alle 10 ai Giardini il premio scolastico "XXV1945" per gli alunni delle scuole primarie. Si prosegue lunedì 22 alle 21 al Cinema Nuovo: Adelmo Cervi presenta il ...