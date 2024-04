Femminicidio Scialdone | l’ex in aula | «Quel giorno siamo morti in due | sono un cadavere vivente»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 aprile 2024) Costantino Bonaiuti è imputato per aver sparato e ucciso nel gennaio del 2023compagna, Martina, fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma. Oggi, durante il processo, l’ingegnere di 61anni ha dichiarato in: «Prego ogniche Martina sia in paradiso, continuo a vederla,in due, ioune ognichiedo a Gesù di portarmi via». Dichiarazioni spontanee le sue, mentre sfilano oggi diversi testimoni (il fratello di lei e il cuoco del ristorante) che raccontano i momenti in cui l’uomo ha aperto il fuoco contro l’avvocatessa. Bonaiuti è accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e ...