Fedez sempre più in basso | mostra la cover del cellulare con Berlusconi che fa le corna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ennesimo atteggiamento di pessimo gusto da parte di. Il rapper, caduto in disgrazia dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni, punta sulla provocazione per recuperare follower. E lo fa arrivando a tirare in ballo persino i defunti. La squallida sceneggiata è stata registrata da Los Angeles, dovesi trova in questi giorni per seguire (da semplice spettatore) il Coachella, il festival musicale più importante del mondo,nelle sue storie su Instagram la scelta della nuovaper il: la foto dell’ex premier Silvionel fatidico gesto delle. «Per l’uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda», dice il rapperndo la nuova. L’iconica immagine di ...

Fedez si commuove a Belve raccontando la fine del matrimonio con Chiara Ferragni . In particolare, l’artista sembra ammettere senza riuscire a trattenere le lacrime che l’amore che provava nei ... (fanpage)

Fedez si è commosso durante l'intervista a Belve parlando di Chiara Ferragni e della fine del loro matrimonio, spendendo però per l'imprenditrice parole di grande affetto. Un'intervista intensa ... (movieplayer)

Martedì 9 aprile è andata in onda l’attesissima intervista di Fedez a Belve. Passate quasi 24 ore dalla puntata, le dichiarazioni del rapper sono passate sotto la lente di ingrandimento di tutte le ... (donnapop)

Fedez, Silvio Berlusconi che fa le corna nella cover diventa virale: «L'uomo che non deve chiedere mai». I fan: porta rispetto - Fedez, in questo momento, sembra essere davvero molto sereno ... sia per questioni di lavoro. Il rapper ha sempre documentato tutto tramite le sue storie Instagram.ilmattino

Fedez, conosci il suo vero patrimonio Cifre che fanno girare la testa - Fedez ha un patrimonio che fa letteralmente girare la testa, anche lui come Chiara Ferragni da un punto di vista economico non può proprio lamentarsi. Non tutti sanno che le sue società fatturano ...abruzzo.cityrumors

"Porta rispetto". Lo scivolone di Fedez con la cover del Cavaliere - Dopo averlo sbeffeggiato per anni in vita, Fedez hasfoggiato una (pessima) cover con la foto di Berlusconi. I follower non hanno apprezzato ...ilgiornale