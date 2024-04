Febbre giallorossa | biglietti per Avellino sold out

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono andati letteralmente a ruba iper il derby che il Benevento disputerà contro l’al ‘Partenio-Lombardi’ lunedì sera. La prevendita è iniziata alle 15 e si è subito formata una lunga coda ai Tabacchi Fratelli Collarile, in piazza San Modesto, per accapararsi i preziosi tagliandi che sono andatiout in meno di due ore. Anche ad, nel frattempo, sono terminate tutte le scorte di. Il Partenio-Lombardi avrà un colpo d’occhio importante per un derby che si preannuncia spettacolare, in campo e sugli spalti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.