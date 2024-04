Fatturato industriale in calo | -3 | 1% a gennaio ma crescono i servizi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il settore deimostra segni di crescita, mentre l’industria soffre, rallentando così l’economia italiana. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Istat, che segnala una diminuzione delmanifatturiero a. Al contrario, il settore deimostra un aumento sia in valore (+1,6%) che in volume (+1,7%). Questo trend è confermato dall’indice destagionalizzato, che evidenzia una crescita diffusa nei, specialmente nel commercio all’ingrosso, nel commercio di autoveicoli e in altri settori. Al contrario, le vendite industriali, soprattutto all’estero, sono insecondo i dati dell’Istat, che stimano una diminuzione sia in valore (-3,1%) che in volume (-2,6%). I dati Istat suldell’industria Secondo l’Istat, le diminuzioni dei valori e ...