Fattore “Ceravolo” | scontri diretti | calendario | perchè il Catanzaro può sognare le semifinali Playoff

(Di venerdì 12 aprile 2024) Splendida vittoria delquesta sera nell’anticipo della 33ª giornata di Serie B. La squadra calabrese porta a casa tre punti importantissimi, battendo il Modena in trasferta per 3-1, grazie alla doppietta di Iemmello e al gol di Vandeputte. Il successo di questa sera proietta ilvirtualmente a -3 dal Venezia, che affronterà il Brescia e a – 4 dalla Cremonese. Società, giocatori e tifosi tutti, quindi, sono entusiasti: i giallorossi sono aial 90%, ma possono puntare anche al terzo o quarto posto della classifica finale del campionato, che consentirebbe l’accesso direttamente alledei. Per poter raggiungere questo obiettivo alserve recuperare 6 punti sul Venezia e 7 sulla Cremonese. Col quarto miglior attacco della Serie B, il ...