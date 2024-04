Farmacap – Santori Lega | “Un flop il piano di rilancio | i nuovi vertici hano già realizzato 1 | 5 milioni di perdite”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Il Comune di Roma è l’unico ente che non riesce a fare ricavi dalla gestione di 45 farmacie presenti sull’intero territorio capitolino., l’Azienda farmasociosantaria capitolina rimane in grave affanno con un bilancio che registraaddirittura per 1,5di euro nel 2023”. Lo dichiara in una nota il capogruppo dellacapitolina Fabrizio. Dunque, continua, “Non sono bastati i bandi andati deserti per assumerefarmacisti, evidentemente non attrattivi, e nulla di concreto è stato fatto per promuovere la qualità e l’efficienza di un servizio prezioso per la città e per il quale era stato scritto undi risanamento sbandierato dalla giunta Gualtieri che invece ha registrato un clamoroso. Il Sindaco ...