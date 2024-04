Famiglia | Mattarella | ' Carta richiede sostegno | aiutare giovani coppie per favorire natalità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il futuro del Paese si misura sulla capacità di dare risposte allegenerazioni. Occorre che le Istituzioni ne prendano coscienza, per attuare politiche attive che permettano alledi realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato alla ministra per, lae le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, in occasione della conferenza dal titolo “Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro”, organizzata da Global thinking foundation. "Si tratta -ricorda il Capo dello Stato- di dare attuazione al dettato ...