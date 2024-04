‘Falanghina Del Sannio Docg’ | l’Associazione Viticoltori | “La proposta del Consorzio penalizza territorio di Solopaca”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“IlTutela Vini di Benevento ha presentato unadi costituire una nuova “Falanghina DelDocg”. Ladel, così come approvata dal Consiglio di Amministrazione, è pesantementente per ildi, terra di cultura vitivinicola fin dal 1971, anno di approvazione del primo disciplinare DOC della Provincia di Benevento (il “DOC” appunto)”. Così in una nota Mennato D’Onofrio, presidente deldi. “È stata esclusa dall’areale di produzione una zona ad antichissima vocazione vitivinicola, i cui toponimi – scrive – danno un’idea ...

Tenuta Cavalier Pepe a Vinitaly 2024: sotto i riflettori l'impegno in cantina e in vigna - Tenuta Cavalier Pepe presenta a Vinitaly la sua gamma di vini che, per la loro importante struttura e complessità riflettono il suo impegno in vigna e cantina ...horecanews

Vinitaly, padiglione Campania: 120 aziende vinicole (il 65%) in rappresentanza di Irpinia e Sannio - Greco di Tufo e Aglianico del Taburno, nonché la DOP Falanghina del Sannio e i vini spumanti, con sommelier e personale esperto della storia di ciascuna etichetta. L’evento rientra tra i Mirabilia day ...ildenaro

Giovani vignaioli e cantine emergenti, la nuova Campania del vino nel tour di Scabec - La primavera in Campania parte all’insegna del binomio enogastronomia e musica, con sette eventi gratuiti ospitati dal 5 al 28 aprile in altrettanti “giovani” cantine delle province di Avellino, Benev ...corriereirpinia