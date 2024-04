(Di venerdì 12 aprile 2024) L'inizio del campionato torna sul circuito di Melbourne, nessuna new entry tra le sedi ROMA - Il2024 non ha ancora archiviato un terzo della sua stagione che già è statoildella Formula 1 per il. Confermate le sedi delle 24 tappe, nessuna novità se non nelle

E’ stato ufficializzato il calendario del Sei Nazioni 2025 di Rugby : l’Italia giocherà in casa tre partite, mentre saranno soltanto due le trasferte. Il torneo inizierà con Francia- Galles il 31 ... (oasport)

F1: Ufficializzato calendario Mondiale 2025, overture in Australia - L'inizio del campionato torna sul circuito di Melbourne, nessuna new entry tra le sedi ROMA (ITALPRESS) - Il Mondiale 2024 non ha ancora ...sport.tiscali

Svelato il calendario 2025, si comincia da Melbourne - Svelato il calendario del Mondiale di Formula 1 del 2025: le gare saranno ancora 24, ma la novità è che il campionato inizierà a metà marzo in Australia e si chiuderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Si pa ...quattroruote

calendario F1 2025, le gare e le novità di date - Il numero di appuntamenti per la stagione 2025 sarà ancora di 24 GP, strutturati secondo un criterio di raggruppamento per aree geografiche. Primo GP in Australia a marzo, l'ultimo a dicembre ad Abu D ...autosprint.corrieredellosport