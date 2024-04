F1 | ufficiale in casa Aston Martin il rinnovo di Fernando Alonso

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 12 aprile 2024) Come un fulmine a ciel sereno arriva l’annuncio da parte dideldi contratto di, ponendo così fine alle voci su un suo potenziale passaggio in altri teamhanno prolungato il loro matrimonio fino alla fine del 2026. Cade così il primo tassello di quel domino relativo al mercato dei piloti in F1, iniziato con l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari. Di fatto, ildicon il team di Lawrence Stroll è un chiaro messaggio di fiducia verso il team e soprattutto nei confronti di Honda che dal 2026 fornirà le power unit alla scuderia di Silverstone. A 42anni suonati l’asturiano ha messo la firma nero su bianco sul contratto più ...