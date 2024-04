Ey | Stefania Boschetti nuova Ceo Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dal primo luglio 2024,sarà lachief executive Officer (Ceo) di EY, prima donna nel nostro paese alla guida di una Big4.ha iniziato la sua carriera in EY nel 1992 e dal 2003 ne è diventata partner. È Presidente di EY Spa (la società di revisionena di EY), membro del leadership team di Assurance ine managing partner della sede di Torino. È dottore commercialista abilitata, laureata in Economia. Nel corso della sua carriera,ha lavorato in diverse linee di business della practicena (Assurance, Strategy and Transactions e Consulting) assistendo clienti internazionali quotati in diversi mercati e di un'ampia gamma ...