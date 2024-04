Ex-Otago | fuori ora il nuovo album “Auguri” Il 18 luglio live al Villa Ada Festival a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 aprile 2024) EX-ILPROGETTO DISCOGRAFICODA OGGISU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E NELLA VERSIONE VINILE CON UN BRANO IN ESCLUSIVA PER QUESTO FORMATO IN PARTENZA A MAGGIO– TOUR ESTATE 2024 11 APPUNTAMENTI SUI PIÙ CALDI PALCHI ESTIVI DA MAGGIO A SETTEMBRE Un ritorno che ha tutto il sapore di chi non se n’è mai andato., in uscita il 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI, è il titolo deldisco degli Ex-che arriva a distanza di 5 anni dal loro ultimo progetto discografico.su tutte le piattaforme digitali,è disponibile anche nella versione vinile, che include una sorpresa speciale per i fan: una canzone in esclusiva solo in questo formato. Sempre dal 12 aprile ...