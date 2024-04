Eventi del weekend | cosa fare a Bologna il 12 | 13 e 14 aprile 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12si illumina di mille colori grazie alla kermessein fiore. Oltre a questo, musica dal vivo e spettacoli teatrali. Eccogli appuntamenti da non perdere sotto le due Torri. Venerdì 12Vasco Brondi Torna ail cantautore veronese Vasco Brondi: a tre anni da Paesaggio dopo la battaglia, il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le luci della centrale elettrica, l’artista ha annunciato sui suoi canali una serie di concerti in programma ad. Un segno di vita è il titolo del tour e del nuovo album di inediti che pubblicato a marzo. L’evento sarà all’Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21.30, ed è sold out. Okgiorgio ...

