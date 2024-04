Evasione fiscale | pagano in contanti lavori per oltre 100mila euro | sanzionate per 11 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Forlì, 12 aprile 2024 - Nel biennio 2020-2021 un'impresa edile di Forlì non ha presentato la dichiarazione dei redditi e dell'Iva, pur avendo fatturatodi muratura per850mila, evadendo le relative imposte per più di 230mila. Nel corso dell’ispezione, le Fiamme Gialle hanno constatato che il titolare, un trentaduenne di origine dell'estpa, si era anche sottratto agli obblighi di tenuta della contabilità e per questo era stato denunciato per omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili. Durante le indagini, i finanzieri hanno appurato che 11 clienti della ditta, per lo più operanti nello stesso settore, avevano saldato idi manodopera pagandoli più volte innel corso del tempo per una cifra complessiva vicina ...