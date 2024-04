Europei 2024 | la Francia prepara il maxi premio | 470 000 euro ai giocatori in caso di vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Federcalcio francese stanzia unper l’peo delin Germania. Secondo l’Equipe, indi successo nel torneo continentale in programma in estate idella nazionale francese incasserebbero 470 milaa testa. Questo sarebbe il bonus fissato dalla Federazione, di poco inferiore ai circa 490 milaversati per il secondo posto agli ultimi Mondiali. Inserita nel girone D con Olanda, Austria e Polonia, laha vinto glinel 1984 e nel 2000. SportFace.