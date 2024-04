Europee 2024 | l’appello per candidare Mario Draghi | chi lo vuole alla guida della Commissione Ue

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Riteniamo cherappresenti una straordinaria opportunità per l'Unione Europea. Per questo ci facciamo promotorisua candidatura a PresidenteprossimaEuropea", è l'appello lanciato da Adesso, il movimento fondato da Tommaso Greco. Tra i firmatari Linus, Pietro Ichino e Claudio Martelli.

Chi studia lontano dalla propria città e l'8 e il 9 giugno vorrà votare alle Elezioni europee dovrà presentare un'apposita domanda entro il 4 maggio. Per essere ammessi alle urne servirà il ... (fanpage)

Come funziona il piano del governo Meloni per tenere aperte le scuole anche d’estate - Il Piano estate promosso dal governo Meloni è già stato sperimentato negli scorsi due anni. Grazie a un decreto firmato oggi dal ministro dell’Istruzione Valditara, le scuole primarie e secondarie ...youmedia.fanpage

Borsa: Milano tiene (+0,15%) grazie a Saipem, Enel ed Eni - Piazza Affari (+0,15%) è una delle poche Borse Europee ad aver terminato in positivo pur avendo ridotto buona parte dei guadagni iniziali sulla scia della debolezza di Wall Street. (ANSA) ...ansa

"Etichette sui rischi". Diktat salutista sul vino: l'Italia dice no - In Belgio un piano interfederale impone una stretta agli alcolici dal 2025. L'Italia critica sulla tendenza pronta a diffondersi in Europa Lollobrigida: "Violazione delle regole di mercato" ...ilgiornale