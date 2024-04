MILANO (ITALPRESS) – Colpo grosso della Roma a San Siro, che passa per 1-0 contro un Milan poco brillante e con poche idee. A decidere la sfida è un'incornata di Mancini (ancora lui, come nel derby ... (iltempo)

Europa League, impresa dell'Atalanta ad Anfield: vince 3-0 contro il Liverpool - Un'Atalanta da sogno demolisce il Liverpool e vede le semifinali di Europa League. Serata magica per i bergamaschi ad Anfield, con Gasperini che dà una lezione di calcio a Klopp firmando il suo ...tg.la7

Benfica-Marsiglia 2-1: video, gol e highlights - Il Benfica batte 2-1 in casa il Marsiglia e parte con un minimo vantaggio per il match di ritorno in Francia del 18 aprile che regalerà un posto nelle semifinali di Europa League. Per i portoghesi le ...sport.sky

Europa League, Milan-Roma 0-1: gol di Mancini decide andata quarti di finale - La Roma vince 1-0 in casa del Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Il primo round del derby italiano si colora di giallorosso grazie al gol di Mancini. La formazione di De Rossi si ...erreemmenews