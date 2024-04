Eurolega | Virtus Bologna ko anche col Baskonia Finisce decima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Lachiude con un’altra sconfitta l’. Settima battuta d’arresto consecutiva per la Segafredo che, nella sfida decisiva per il piazzamento finale viene sconfitta 91-95 in casa dal. Dall’ultima vittoria con Valencia 87-74, il 29 febbraio nella 27^giornata, sono passati un mese e mezzo in cui la formazione di Luca Banchi non è riuscita a far punti e a smuovere la propria classifica. Marco Belinelli e compagni chiudono così la regular season decimi e dovranno passare da un primo play-in, a Istanbul in casa dell’Efes per poi, in caso di successo vedersela, sempre in trasferta, in casa della perdente del 7-8 posto ovvero Maccabi Tel Aviv –. Una strada per l’accesso all’che diventa così complicata per i bianconeri che adesso ...