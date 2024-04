Eurolega | la Virtus Bologna si arrende al Baskonia e chiude decima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 –al decimo posto la propria stagione regolare inlaSegafredo che nell’ultima giornata deversi tra le mura amiche alper 91-95 che vince e sorpassa in graduatoria proprio i felsinei arrivati alla settima sconfitta consecutiva e con l’ultima vittoria che risale allo scorso 29 febbraio. Quest’ultimi, già certi della partecipazione al play-in, se la vedranno nel primo match in trasferta martedì prossimo al cospetto dell’Efes Pilsen. In caso di trionfo coi turchi, seguirà venerdì un altro match in trasferta contro la perdente fra Maccabi Tel Aviv o lo stessoche, in una Segafredo Arena sold out per la sesta volta stagionale, ha fatto registrare il secondo squillo di fila dopo quello della settimana ...