Eurolega basket | trentaquattresima giornata | ultimo ballo | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’ultima serata dedicata a questa prima fase della massima competizione continentale della pallacanestro. Saranno quattro le partite che faranno calare, ufficialmente, il sipario sul maxi girone unico che ha monopolizzato le luci dei riflettori della palla a spicchi in questi lunghi, faticosi e importanti mesi dedicati alle sfide in giro per il Vecchio Continente. Dopo aver assistito ieri all’incontro di Olimpia Milano, oggi toccherà alla Virtus Segafredo Bologna giocare in casa contro gli spagnoli di Baskonia: ecco tutto quello che c’è da sapere sulladell’2023/24 con ilcompleto, gli orari, le sfide e dove sarà possibile assistere in televisione alle varie sfide., ...