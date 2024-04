Eurolega 2023 2024 | Virtus Bologna battuta da Baskonia | ai play-in da decima e c’è l’Efes

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) La regular season didi basket si chiude con il decimo posto e persino un pizzico di delusione per la, che alla Segafredo Arena non riesce a batterein quello che era lo spareggio per chiudere all’ottavo posto il girone e garantirsi un piazzamento più comodo al-in, potendo giocare il primo match ed eventualmente anche il secondo in caso di ko. Invece, sono i baschi a qualificarsi come ottava e troveranno il Maccabi a Belgrado, mentre per le vu nere di coach Banchi c’è il pericolosissimo Efes Anadolu in gran forma. Con il punteggio di 91-95, e una rimonta subita nel secondo tempo dopo il +13 toccato nei primi due quarti, arriva l’ottavo ko nelle ultime nove sfide europee per i felsinei, chiamati a rifarsi dunque nel ...