Avvio in calo per il prezzo del gas mentre si guarda all'andamento delle temperature ed ai livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni cedono lo 0,6% a 29,2 euro al megawattora. (quotidiano)

Euro in calo sul dollaro a quota 1,0693 - Avvio di giornata in calo per l'Euro sui mercati valutari. La moneta unica Europea passa di mano a 1,0693 sul dollaro (-0,31%) e a 163,85 sullo yen (-0,33%). (ANSA). (ANSA) ...ansa

Borsa: l'Asia chiude contrastata, pesano tensioni geopolitiche - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in ordine sparso mentre aumentano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. I timori di una escalation spingono la corsa dell'oro e del petrolio.ansa

Bonus mamme lavoratrici, quando arrivano gli arretrati 2024 (e per chi) - Il bonus mamme lavoratrici è stata una delle principali novità in tema di misure economiche per le famiglie nell’ultima legge di Bilancio. Tuttavia, l’erogazione non è ancora partita per alcune catego ...idealista