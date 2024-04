Espressioni d’impresa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 aprile 2024) “High-tech” è un’espressione che Wikipedia dice sia stata usata per la prima volta dal New York Times nel 1958 in un articolo a sostegno dell’energia atomica per l’Europa. Il termine “startup” nel senso di “impresa in erba” risale al 1976. Esteso alla creatività imprenditoriale, alla base di questec’è la cultura che mette davanti ai nostri occhi una serie di colline di conoscenze, credenze e pratiche da scalare con un forte senso di autostima che può sembrare eccelso e arrogante. Il termine “alto” sembra derivare dalla parola lituana kaukara, che significa “collina”. Lo scalatore (“upstart”) mira ad arrivare velocemente in cima alla collina, segno che la sua creatura (“startup”) si sta sviluppando rapidamente. Supponiamo che la performance richieda intense dosi di ricerca e sviluppo attraverso la tecnologia. In questo caso otteniamo parole come “techne” ...