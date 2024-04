Esplosione di Suviana | recuperato il corpo dell’ultimo disperso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 aprile 2024) Bologna, 12 aprile 2024 – E' statoillavoratorenell'della centrale idroelettrica di Bargi al lago di, in provincia di Bologna. Non è stato ancora ufficialmente identificato. Mancava all'appello il 68enne napoletano Vincenzo Garzillo.Le vittime finora identificate erano sei. Al lavoro, impegnati nelle ricerche, circa 200 persone, concentrate soprattutto al piano meno 9 dell'impianto, sotto il livello del lago, dove ieri sono state trovate tre vittime.