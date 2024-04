Energia | rapporto | “Migliorata relazione operatori settore-clienti attraverso canali digitali”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – IlEnergy ha migliorato significativamente ilcon i propriin Italia. Glidelsono, infatti, tra le aziende italiane che meglio conoscono i propri: l’80% ritiene che la propria conoscenza sia almeno sufficiente (vs 50% nel 2022), con una media di 6,7 su 10 (vs una media complessiva per tutti i settori di 6,05) e il 40% la valuta buona o ottima. Queste sono le principali conclusioni delsullazzazione dellacon ipresentato da Minsait e realizzato in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. “Le aziende ...