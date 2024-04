Enel Green Power | Incarichi ad aziende di qualità Anche noi siamo parte lesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) CAMUGNANO (Bologna) "Non c’è nessuna catena di subappalti.non merita questo tipo di affermazioni". L’amministratore delegato di, Salvatore Bernabei, prende la parola e respinge con forza le accuse (lanciate dai sindacati) di aver fatto ricorso a subappalti selvaggi. "Alla centrale idroelettrica si stavano realizzando delle prove cominciate due anni fa, a settembre 2022 – spiega –. Era un intervento pianificato di aggiornamento tecnologico, perché qualsiasi asset deve essere aggiornato. Erano interventi previsti, non fatti perché c’era un problema di sicurezza. L’intervento al gruppo uno era terminato da tempo, quello al gruppo due era nellafinale con le prove di collaudo". La voce è a tratti concitata, sono momenti molto difficili per tutti.è ...