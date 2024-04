Endless Love | anticipazioni puntate dal 13 al 19 aprile 2024 | Emir preoccupato per Nihan

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 aprile 2024) La serie tv turcaè giunta alla quinta settimana di programmazione. Negli episodi in onda dal 13 al 19nel daytime di Canale 5 assisteremo alla preoccupazione di, che sembrerà non riuscire a contattare la moglie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.dal 13 al 19cerca di mettersi in contatto con la moglie, ma lei ha il telefono spento. Dopo aver appreso da Asu chesi era recata alla fondazione “Figli del sole”va immediatamente alla struttura. Arrivando lì nota una deviazione non ben segnalata, che induce all’errore molti automobilisti con una segnaletica sbagliata per proseguire sulla strada principale....