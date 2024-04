(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Per poter accelerare concretamente nella riduzione delleservirebbe l'impegno di tutti, dai singoli cittadini alle istituzioni e, soprattutto, quello delle grandi. Purtroppo invece si assiste ad un preoccupante stallo nell'impegno di riduzione dellespecie da parte delle grande imprese, che sono proprio quelle che inquinano di più. Si pensi che circa l'80% delledi CO2, quindi la stragrande maggioranza, è riconducibile a sole 57 società nel mondo. Si tratta di grandi realtà produttive per lo più collegate a combustibili fossili, petrolio, gas e carbone, oltre che alla produzione di cemento. Diverse di queste grandi, tra l'altro, hanno incrementato la quantità di ...

La Svizzera è il primo Paese colpevole di inazione climatica. Sentenza storica, ecco perché - Mentre il mondo si fa sempre più caldo, si scalda anche l’azione dei cittadini per far sì che i propri governi adottino misure per invertire la rotta. Ed ecco che dopo anni di battaglie arriva una sen ...adnkronos

Emissioni globali: le aziende più inquinanti del Pianeta - Secondo un report del progetto Carbon Majors, l'80% delle Emissioni è prodotto da sole 57 grandi aziende Per poter accelerare concretamente nella riduzione delle Emissioni globali servirebbe l'impegno ...adnkronos

Volvo utilizza biogas per suo primo stabilimento a impatto zero in Cina - ROMA (ITALPRESS) - L'impianto di produzione di Taizhou è passato al biogas, diventando così il primo impianto Volvo in Cina a conseguire la ...motori.tiscali