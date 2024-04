Emergenza suicidi | un’epidemia silenziosa sta uccidendo la Generazione Z

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Laura ha 16 anni, si presenta in Pronto Soccorso dopo aver assunto ecstasy, ayahuasca e funghi allucinogeni durante una festa “rituale” organizzata da alcuni amici. Lo stato dissociativo in cui si presenta promette male rispetto alla sua condizione psichica, che rimane “confusa” e “fatua” per molte ore. Dopo la valutazione del neuropsichiatra infantile si agita e, in attesa di un ricovero in psichiatria, deve essere contenuta fisicamente per non mettere in atto azioni auto-aggressive o violente nei confronti del personale ospedaliero. Paolo ha 15 anni quando viene portato dai genitori in Pronto Soccorso contro la sua volontà perché hanno scoperto casualmente che il numero delle cicatrici sulle sue braccia è aumentato considerevolmente. Pediatra e psichiatra di guardia si interrogano sul fatto che i tagli non siano mai stati oggetto di una richiesta di spiegazioni da parte dei ...