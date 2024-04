Emergenza casa? Ecco le nostre proposte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Fondazione Martinelli è conosciuta per l’omonimadi riposo, ma dispone anche di 400 alloggi concessi in locazione. Nel futuro, l’obiettivo della società è aumentarne il numero, così da dare risposte a chi ancora non riesce a sopportare i canoni del libero mercato. "Parliamo di un patrimonio notevole, che deve sempre mantenere l’equilibrio tra affitti sostenibili per gli inquilini e profitto per la Rsa - spiega Paolo Bonalumi dei Servizi immobiliari Martinelli -. In questi anni abbiamo messo in pista delle buone pratiche". L’obiettivo è quello di non far "scivolare" l’inquilino o la famiglia che sta attraversando un momento di fragilità. "Ci sono nuclei che hanno usufruito dei contributi per la morosità incolpevole e per la restante parte del debito ce ne siamo fatti carico noi. Cerchiamo di favorire accordi extragiudiziali, preceduti da una fase di ascolto ...