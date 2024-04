Elkann tratta Allegri come zio Pasqualino | lo dimentica nella letterina ai soci Exor

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Johnha scritto una lunga lettera aidi, dove tra analisi di mercato, e citazioni di modelli imprenditoriali di successo, progetta anche il futuro della sua Juventus. Curioso il fatto che nelle parole del presidentenon venga menzionato neanche una volta. Lo hatoTommasino trattò zio Paasqualino in “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo.e la sua Juve ripartiranno dal lavoro di Giuntoli Le parole diriportate dal CorSport: «La stagione 2023/24 è l’Anno Zero in cui laetà sta ponendo le fondamenta per il suo ritorno a grandi livelli – ha scritto– Giuntoli, che è arrivato nel 2023 ed è stato appena nominato miglior ds dell’anno ai Globe Soccer ...