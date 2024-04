Elezioni Basilicata | si vota il 21-22 aprile | Vito Bardi 51 | 5% | cdx a caccia del 2° mandato | sfida con Piero Marrese 46 | 4% | csx e Eustachio Follia 2 | 1% | Volt

Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Basilicata 2024: i candidati alla presidenza della regione sono Vito Bardi, già governatore, per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra ... (fanpage)

La commissione Antimafia ha segnalato i nomi degli impresentabili per le elezioni regionali in Basilicata: Angelo Antenori, Vincenzo Clemente e Vincenzo Piro per il centrodestra, e Lucio Libonati e ... (fanpage)