Ecco come la Cina ha sussidiato Byd Le prime evidenze

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il colosso dell’auto elettrica cinese Byd, che negli ultimi mesi si contende con l’americana Tesla il dominio del mercato EV a livello globale, è sicuramente la punta di diamante – insieme a Catl – dell’ecosistema cinese dei “New Energy Vehicle (NEV)” su cui Pechino puntaindustria strategica, insieme alle rinnovabili e alle Ict avanzate per il dominio tecnologico e non solo.mostrato in un’approfondita ricostruzione, Byd e Catl sono nati non solo con l’eterodirezione del governo centrale sulla tecnologia delle batterie e con il favore della politica industriale, ma anche per la spesso sottovalutata spinta innovativa e capacità manageriale dei loro fondatori. Tuttavia, è rimasto poco chiaro quanto, anche per la natura poco trasparente e multilivello tra Stato centrale e governi locali, i sussidi abbiano giocato un ruolo nell’ascesa di questi ...

come funziona il dropshipping e come iniziare a farlo - Il dropshipping è un modello di business molto in voga tra chi decide di avviare un'attività online: Ecco come funziona e quali rischi presenta.money

Su Amazon ci sono degli iPad 10,9'' 64 GB a soli 405€: Ecco perché non perderli a questo prezzo - Con un prezzo di soli 405 euro questo interessante Apple 2022 iPad 10,9" è da non perdere per gli appassionati del mondo Apple, perché consente di entrare in questa dimensione senza spendere molto, ...hwupgrade

L'AI sta rivoluzionando Wall Street. Previsti milioni di tagli nel mondo della finanza - Le maggiori banche di Wall Street come Goldman Sachs e Morgan Stanley stanno valutando di tagliare le assunzioni degli analisti junior di due terzi o più, mentre si affidano sempre più all'intelligenz ...hwupgrade