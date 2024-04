Eccellenza Chiesanuova costretto a giocare fuori la gara interna A Villa San Filippo il match contro l’Osimana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Indiscrezione confermata, sarà il Comunale diSanla sede domenica della penultima uscitadel. Nonostante dal 18 febbraio sia tornato disponibile il "Sandro Ultimi", la squadra biancorossa dovrà tornare in territorio sangiustese per confrontarsi con. Era una decisione annunciata dopo gli episodi penosi che avevano visto i tifosi osimani "protagonisti" in Umbria per la Coppa Italia e infatti la Questura ha disposto il trasferimento per motivi di ordine pubblico. La squadra di Mobili ritroveràSandopo avervi già giocato 7 partite delle 13 da considerarsi casalinghe, ce ne sono state pure a San Severino, Filottrano e Recanati… Un campo altrui che ora non spaventa più come mesi fa, è diventato familiare col tempo ...