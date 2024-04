Ecatombe di uccelli negli Usa | il Texas spegne le luci dei grattacieli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Houston, 12 aprile 2024 – Inper salvare glisi spengono ledei. Diverse associazioni animaliste statunitensi promuovono questa pratica che aiuta i volatili a migrare in maniera sicura, sorvolando i cieli delle moderne città americane, ricche di grandi e imponenti edifici, senza imbattersi in ostacoli. Come riferisce la BBC, studiosi hanno dimostrato che i volatili – parliamo principalmente di passeri – vengono disorientati dallenotturne dei palazzi, mentre durante il giorno riescono tranquillamente a orientarsi attraverso la luce del sole. I dati relativi al tasso di mortalità durante le migrazioni sono allarmanti. Tra gli episodi più critici si può citare quello del 7 maggio 2017, nella città texana di Galveston, in cui quasi 400sono ...