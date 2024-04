È stata fatta una scelta sbagliata | ma Ten Hag è soddisfatta del risultato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sito inglese: Èuna bella stagione per Erik ten Hag al Manchester United nel 2023/24, anche a causa dell’enorme quantità di infortuni che l’olandese ha dovuto affrontare. In difesa i Red Devils a volte sono sembrati fatti a pezzi, ma poi i Red Devils non hanno mai avuto un quattro difensivo stabile per un certo periodo di tempo. In definitiva, è il manager che si fa carico della mancanza di risultati positivi, e le ragioni che potrebbero potenzialmente verificarsi sono spesso trascurate. Un giocatore che lo stesso Ten Hag ha trascurato per lunghi periodi è stato il nazionale inglese, Harry Maguire. Erik ten Hag è contento che Harry Maguire sia rimasto al Manchester United Tanto che il Manchester United aveva addirittura concordato un compenso con il West Ham per portare il difensore centrale nella capitale. Da parte sua, Maguire non è mai apparso interessato a ...