“È scappata dalla Casetta” Amici 23 | crollo nervoso a pochissimo dal serale | l’allieva in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 aprile 2024)23,crolla alla vigilia del: è scoppiata in un pianto a dirotto lasciando ladi corsa. “Mi sento inutile in questa. Instessa io mi sento una persona inutile. Non mi sento di avere dei rapporti speciali. E non sento di essere fondamentale per qualcuno in questae questa cosa mi ci fa rimanere tanto male. Mi sento di essere una in più. Mi ha fatto molto male per quello. Già faccio fatica ad aprirmi con Marisol e Sofia”, ha detto in. >> “Allora siamo d’accordo”. Per Beatrice Luzzi c’è ancora la televisione, beccata a pranzo il super conduttore E ancora: “Stavo iniziando un po’ a sentirmi legata a certe persone in questo periodo, però a quanto pare sono solo illusioni che magari mi ...