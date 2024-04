E' morto lo stilista Roberto Cavalli | icona del lusso e della stravaganza

Roberto Cavalli è morto . Lo storico stilista fiorentino e fondatore dell'omonima casa di moda , si è spento all'età di 83 anni . Cavalli era malato da tempo, non si per quale malattia ma ... (ilgiornaleditalia)

È morto Roberto Cavalli: aveva 83 anni - E' morto Roberto Cavalli: lo storico stilista italiano è deceduto a Firenze all’età di 83 anni. Era malato da tempo e negli ultimi giorni sono nettamente peggiorate le sue condizioni di salute.gianlucadimarzio

morto Roberto Cavalli, lo stilista aveva 83 anni - Lo stilista e imprenditore Roberto Cavalli, fondatore dell’omonima casa di moda, la cui prima collezione risale al 1970, è morto a ...iltempo

Moda in lutto: è morto Roberto Cavalli, aveva 83 anni - Mondo della moda in lutto per la morte di Roberto Cavalli. Il celebre stilista di Firenze aveva 83 anni ed era malato da tempo. Nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute erano peggiorate. Ad av ...unionesarda