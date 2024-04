È morta Trina Robbins | la fumettista e attivista che disegnò Wonder Woman

(Di venerdì 12 aprile 2024) Èa 84 anni la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense, una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini,che ha rilanciatoin chiave femminista e ha disegnato Vampirella. Il decesso è avvenuto in un ospedale di San Francisco, in California...

(Adnkronos) – E' Morta a 84 anni la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense Trina Robbins , una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini, fumettista che ha rilanciato Wonder Woman in ... (periodicodaily)

New York, 11 apr. – (Adnkronos) – E’ Morta a 84 anni la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense Trina Robbins , una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini, fumettista che ha ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – E' Morta a 84 anni la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense Trina Robbins , una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini, fumettista che ha rilanciato Wonder Woman in ... (webmagazine24)

morta a 84 anni Trina Robbins, fumettista e attivista che disegnò Wonder Woman - (Adnkronos) – E' morta a 84 anni la disegnatrice e sceneggiatrice statunitense Trina Robbins, una pioniera in un mondo dei fumetti dominato dagli uomini, fumettista che ha rilanciato Wonder Woman in c ...msn

È morta Trina Robbins, pioniera femminista del fumetto: venne celebrata da Joni Mitchell in una canzone - Disegnatrice e sceneggiatrice, Trina Robbins rilanciò Wonder Woman in chiave femminista e disegnò Vampirella. Nel 1970 fu una delle ideatrici di «It Ain’t Me Babe Comix», il primo fumetto realizzato ...corriere

Fumetti, morta Trina Robbins: rilanciò Wonder Woman in chiave femminista - In un mondo di fumetti realizzati da uomini lei è stata una pioniera. È morta Trina Robbins, la fumettista celebre per aver rilanciato Wonder Woman in chiave femminista e per aver disegnato Vampirella ...tg.la7