E la festa continua! | la recensione | famiglia e Marsiglia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il film: E la! (Et la fête continue!), 2023. Regia: Brett Morgen. Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Lola Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin, Yann Trégouët, Alice Da Luz. Genere: drammatico. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Cinefile.ch, in lingua originale. Trama: La vicenda di unadi origine armena residente a. A chi è consigliato? A chi ama il cinema d’autore francese, e in particolare la poetica marsigliese di Robert Guédiguian. In un contesto produttivo come quello del cinema francese, molto incentrato su Parigi e dintorni, è sempre stato interessante il caso di Robert Guédiguian, che non ha mai perso di vista la sua natia, ambientandoci quasi tutti i suoi film sin ...