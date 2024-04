È il campo largo a sinistra a favorire la destra | non il contrario | ecco perché lo penso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Andrea Vivalda Sono ormai mesi che i principali media orientati all’area di centroinsistono sulla necessità per ilprogressista di coalizzarsi a tutti i costi per contrastare le destre: “altrimenti Meloni governerà per vent’anni” è la frase più gettonata fra giornalisti e commentatori che un giorno sì e l’altro pure addebitano a Giuseppe Conte il demerito di boicottare ilper – a loro dire – “smania di personalismo”. Ciò che in questa litania ormai stereotipata non si comprende è quale sarebbe il vantaggio per le forze di centronel formalizzare una coalizione oggi. Se si tratta di strategia per le elezioni prossime venture, il vantaggio non sussiste tecnicamente. Tutte le prossime elezioni amministrative regionali e comunali avverranno infatti a doppio turno, il ...