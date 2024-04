Due video svelano i rapporti tra Bravo e Scapaticci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Duegirati e pubblicati in tempi diversi e su media diversi restituiscono informazioni fin qui non note sul rapporto esistente tra Carlo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Commissione competente sulla caccia nonché cacciatore, e l’avvocato Alberto. Informazioni non secondarie se si tiene conto di un antefatto:, infatti, è stato uno dei tre avvocati auditi mercoledì, l’altro ieri, nel corso della contestatissima seduta congiunta delle commissioni regionali Antimafia e Agricoltura dedicata alle operazioni condotte dai carabinieri forestali contro il bracconaggio. In quell’occasione, come già riportato, i tre avvocati sono dapprima apparsi nell’ordine del giorno della seduta senza che ne fosse in alcun modo dettagliata l’identità (nome e cognome) né in ...