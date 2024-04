Due ultracentenarie operate al femore | “Così tornano a camminare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Benite e Carolina,. E che cosa hanno in comune? Entrambe, dopo una caduta domestica, hanno rimediato una brutta frattura del. La prima,103 anni, è stata operata all’ospedale San Salvatore di Pesaro e camminava ad appena 48 ore dall’intervento. Quasi un record. La seconda, 102 primavere, è stata operata all’ospedale regionale di Ancona, si alza ma avrà bisogno di più tempo per rimettersi in piedi. Due storie in sette giorni, che raccontano donne tenaci e longeve, pronte a una vita che continua grazie all’intervento di una sanità pubblica che, nelle Marche, non le ha lasciate indietro. Ancona, 12 aprile 2024 – Dottor Raffaele Pascarella, direttore della divisione di ortopedia e traumatologia dell’azienda ospedaliero universitaria delle Marche, la medicina si è evoluta e permette anche agli ultracentenari di continuare a vivere, ...