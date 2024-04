Dovrà restare in carcere fino al 18 novembre 2043 | chi è Patrizia | la borseggiatrice seriale arrestata in Barona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Fine pena: 18. Giovedì mattina, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno arrestato la ventinovenne bosniacaHamidovic,che deve scontare 20 anni e un mese di reclusione per un cumulo pene legato a una serie di condanne per furti, borseggi e rapine. Il controllo allaAttorno alle 10, la donna, che stava camminando in via Voltri, si è subito girata appena si è accorta della presenza della Volante in strada. A quel punto, i poliziotti si sono insospettiti e hanno deciso di fermarla per un controllo: dagli accertamenti nelle banche dati delle forze dell'ordine, sono emersi i tantissimi precedenti per reati contro il patrimonio, con relative condanne ormai passate in giudicato. Per questo, gli investigatori di ...