Dove vedere Sinner-Rune oggi a Monte-Carlo | la grande rivincita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Esattamente un anno fa Holgerbuttava fuori dal RolexMasters il nostro Jannik, erano le semifinali. Nel frattempo sono cambiate tante cose, ma il match di, venerdì 12 aprile, tra, sarà combattutissimo. Il numero 2 contro il numero 7 al mondo. In palio unae un posto in semifinale.(e subito) al RolexMastersgiocherà i quarti di finale controvenerdì 12 aprile alle 13. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky: nel dettaglio, sarà possibile vederla in tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport ...