‘Dora’ sbarca su Paramount+ e NickJr | ecco quando vedere la serie

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arriva sue suil reboot dellaprescoltare Dora L’Esploratrice. Il titolo amatissimo dai più piccoli è, infatti, disponibile dal 12 aprile in premiere globale con tutti gli episodi su. La messa in onda su(Sky 603) è, invece, prevista per il solo il primo episodio alle ore 20:00. A seguire, poi, dal 15 aprile, i nuovi episodi di Dora andranno in onda dal lunedì al venerdì, sempre alle ore 20:00. La– caratterizzata da una nuova animazione in Computer Graphic – segue le avventure dell’esploratrice bilingue più amata di sempre, all’anagrafe Dora Marquez. Insieme a lei, i due inseparabili amici, ovvero la scimmietta Boots, Map, Tico e Zainetto. L’allegro e affiatato gruppetto dovrà superare molti ostacoli oltre alle insidie della volpe ...