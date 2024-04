Dopo l’annuncio Re Carlo ha deciso di cambiare tutto | accadrà entro l’estate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 aprile 2024) Renonostante la sua grave malattia sta portando avanti diversi progetti edarriva un grande cambiamento. Fortunatamente la Famiglia Reale non si lascia scoraggiare dai gravi problemi che sta affrontando in questi mesi. Non solo la malattia del sovrano ma anche quella di Kate e non da ultimo lo screzio tra Harry e William, che sembra non trovare mai soluzione. Reha annunciato un cambiamento importante da qui al– Cityrumors.it – Foto: ANSADi recente si è vociferato di un ritorno dei duchi di Sussex solamente per motivi economici, e sempre in merito alle finanze della Royal Family sono arrivate insidiose ipotesi, a seguito della decisione di redi aprire le porte del Castello di Balmoral, facendo pagare un cospicuo biglietto. Cosa sta ...