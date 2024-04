Donne in gabbia | care femministe | battete un colpo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) No dico. Ma lerecintate le avete viste? Lechiuse dentro a un recinto le avete viste? Le avete viste o fate finta di non vederle, perché tanto sono musulmane e meritano meno attenzione di quelle italiane morte ammazzate per mano dei loro compagni e mariti? Dove sono finite ledi primo pelo? Dove sono le tanto paladine dei diritti di tutt! Azz non si può dire, tutti tutte, quelle che ci mettono l’asterisco anche nei cessi delle scuole? Dove? Dove sono quelle che berciano al patriarcato non appena una donna viene violentata stuprata ammazzata e qui invece tutte zitte buone, senza dire una parola? Non vedo manifestazioni oceaniche fuori dalle scuole, non vedo comizi nei cortili degli atenei, non vedo fiaccolate, processioni, scarpette rosse.Non vedo niente della becera propaganda che interviene quando c’è di mezzo ...